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Wohnimmobilien in Villeneuve Loubet, Frankreich

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Villeneuve Loubet, Frankreich
Villa
Villeneuve Loubet, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 431 m²
Etagenzahl 2
Diese helle Villa auf zwei Ebenen befindet sich in einem bewachten privaten Anwesen in Vogre…
$1,27M
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