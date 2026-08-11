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Wohnimmobilien in Versailles, Frankreich

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2 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 12 zimmer in Versailles, Frankreich
Herrenhaus 12 zimmer
Versailles, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in der renommierten Stadt (78430), nur 20 Minuten…
$2,10M
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Wohnung 2 zimmer in Plaisir, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Plaisir, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Yvelines, Ile-de-France, Frankreich
$257,990
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Immobilienangaben in Versailles, Frankreich

mit Garten
mit Terrasse
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Luxuriös
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