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Wohnimmobilien in Tarbes, Frankreich

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7 immobilienobjekte total found
Haus 15 zimmer in Tarbes, Frankreich
Haus 15 zimmer
Tarbes, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 3
Fläche 340 m²
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Haus 6 zimmer in Castelnau Riviere Basse, Frankreich
Haus 6 zimmer
Castelnau Riviere Basse, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 208 m²
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Haus 8 zimmer in Maubourguet, Frankreich
Haus 8 zimmer
Maubourguet, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 6
Fläche 294 m²
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Madiran, Frankreich
Haus 6 zimmer
Madiran, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Mitten in der Natur und ruhig, In einem bewaldeten Park von 1,2 ha besteht dieses schöne Hau…
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Haus 6 zimmer in Maubourguet, Frankreich
Haus 6 zimmer
Maubourguet, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
30 Minuten nördlich von Tarba, in einer ruhigen Landschaft, ein altes 250 m² großes Kieselba…
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Villa 6 zimmer in Tarbes, Frankreich
Villa 6 zimmer
Tarbes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 265 m²
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Haus 6 zimmer in Madiran, Frankreich
Haus 6 zimmer
Madiran, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
In the midst of the picturesque scenery of the Madiran vineyards and with stunning views of …
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Immobilienangaben in Tarbes, Frankreich

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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