Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Poitiers
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Poitiers, Frankreich

;
wohnungen
35
häuser
3
38 immobilienobjekte total found
Schloss 26 zimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 26 zimmer
Poitiers, Frankreich
Zimmer 26
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Eine außergewöhnliche Burg aus dem späten XIX Jahrhundert im Herzen von Poitou, die sich dur…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$212,630
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$341,602
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des geschützten Poitiers Sektor, 2 Schritte von Geschäften und Transport, ist dies…
$541,567
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$312,554
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des geschützten Poitiers Sektor, 2 Schritte von Geschäften und Transport, ist dies…
$552,721
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Schloss 6 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Elektronisches Schloss des XIX Jahrhunderts im Tal der Loire Burgen, 15 Minuten zum Zentrum …
$6,39M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$302,097
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$231,220
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$224,249
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$312,554
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
| Ferienwohnungen
$219,601
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$325,335
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 2
Im Herzen des geschützten Poitiers Sektor, 2 Schritte von Geschäften und Transport, ist dies…
$558,995
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 89 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$417,126
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 71 m²
Im Herzen des geschützten Poitiers Sektor, 2 Schritte von Geschäften und Transport, ist dies…
$573,403
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des geschützten Poitiers Sektor, 2 Schritte von Geschäften und Transport, ist dies…
$552,721
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 1
$541,567
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$224,249
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$295,125
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
| Ferienwohnungen
$304,421
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$304,421
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Im Herzen des geschützten Poitiers Sektor, 2 Schritte von Geschäften und Transport, ist dies…
$573,403
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$289,316
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$304,421
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
| Ferienwohnungen
$296,287
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$341,602
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
| Ferienwohnungen
$223,087
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
| Ferienwohnungen
$231,220
Eine Anfrage stellen
Schloss 10 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 700 m²
Etagenzahl 2
Elegantes Schloss aus dem XVIII. Jahrhundert in guter Wohnlage, 27 km von Poitiers (Flughafe…
$2,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe

Immobilienangaben in Poitiers, Frankreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen