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Wohnimmobilien in Nord, Frankreich

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Lille
626
Roubaix
400
Tourcoing
134
Croix
32
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626 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rue de Creil, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie unsere einzigartigen Angebote: Stadthaus, Villa oder Wohnung, die zu Ihnen passt.…
$173,125
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$96,199
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$101,926
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$257,557
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$361,761
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$182,033
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 Schlafzimmer in Rue de Creil, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Nutzen Sie unsere einzigartigen Angebote: Stadthaus, Villa oder Wohnung, die zu Ihnen passt.…
$234,706
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$287,573
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$193,458
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$95,055
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 51 m²
| Ferienwohnungen
$205,271
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$93,909
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$190,988
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Croix, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Croix, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 2
Weniger als 10 km nordöstlich von Lille, entdecken Sie unsere neue Wohnfläche in Croix, umge…
$486,841
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Croix, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Croix, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1
Weniger als 10 km nordöstlich von Lille, entdecken Sie unsere neue Wohnfläche in Croix, umge…
$320,920
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$104,216
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rue de France, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rue de France, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 99 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$711,671
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$212,630
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$232,382
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 3
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$210,306
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$271,112
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$188,811
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$272,081
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$187,843
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loos, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loos, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$98,762
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 88 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$338,891
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 2
Die berühmte Perle der Architektur und des Dekors, die seit Generationen Innenräume dekorier…
$394,295
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$95,055
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$274,986
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$177,191
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