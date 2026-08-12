Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Nimes
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Nimes, Frankreich

;
Le Grau-du-Roi
33
74 immobilienobjekte total found
Villa in Bouillargues, Frankreich
Villa
Bouillargues, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Um in Bujarg zu leben oder zu investieren, können Sie sich unser neues Hausprogramm Typ 4 mi…
$319,526
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$361,354
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$371,812
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$476,384
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$544,030
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 81 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$579,794
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$556,637
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$371,812
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 3
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$476,569
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$497,786
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$577,470
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 3
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$563,062
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$399,697
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$583,779
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$325,335
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$528,193
Eine Anfrage stellen
Villa in Bouillargues, Frankreich
Villa
Bouillargues, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Um in Bujarg zu leben oder zu investieren, können Sie sich unser neues Hausprogramm Typ 4 mi…
$319,526
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$457,212
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$488,003
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$518,212
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$518,212
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$360,192
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$494,974
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 4
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$386,115
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$527,217
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$376,459
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nimes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nimes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
Wenige Dutzend Kilometer vom Mittelmeer und den Cevennes-Gebirge entfernt, befindet sich Nim…
$515,040
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$338,116
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$522,860
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Grau-du-Roi, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Grau-du-Roi, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Entdecken Sie unsere neue außergewöhnliche Adresse im charmanten toten Ende einer beliebten …
$418,288
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Nimes

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Nimes, Frankreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen