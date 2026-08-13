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Wohnimmobilien in Mortagne au Perche, Frankreich

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Schloss in Vimoutiers, Frankreich
Schloss
Vimoutiers, Frankreich
Etagenzahl 3
Normandie, berühmte Willf Impressionisten Giverny, 45 min von Paris.Das Schloss des späten X…
$4,22M
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