  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Metropolitanes Frankreich
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

Provence-Alpes-Côte d'Azur
5
Grasse
4
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Penthouse 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 6/6
Eine sehr schöne Wohnung an der Croisette, wunderschöner Meerblick, Ost-West-Überquerung und…
$3,24M
Immobilienangaben in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

Günstige
Luxuriös
