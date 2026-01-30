Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich

Grasse
4
5 immobilienobjekte total found
Penthouse in Avenue Camille Blanc, Frankreich
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Außergewöhnliches Penthouse mit Dachterrasse und Panoramablick auf das MeerWir bieten ein se…
$9,90M
Penthouse in Cannes, Frankreich
Penthouse
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 750 m²
Die Kunst des Lebens zwischen Himmel und Meer – Ein außergewöhnliches Penthouse in CannesEs …
Preis auf Anfrage
Penthouse 4 zimmer in Antibes, Frankreich
Penthouse 4 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Stockwerk 7/7
Grand Premiere der außergewöhnlichen neuen Residenz in Juan-les-Pins, die im Jahr 2027 abges…
$1,30M
Penthouse 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Penthouse 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 6/6
Eine sehr schöne Wohnung an der Croisette, wunderschöner Meerblick, Ost-West-Überquerung und…
$3,24M
Penthouse 3 zimmer in Antibes, Frankreich
Penthouse 3 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 7/7
Uraufführung der außergewöhnlichen neuen Residenz in Juan-les-Pins, die im Jahr 2027 abgesch…
$1,62M
Immobilienangaben in Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
