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Hotels in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

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6 immobilienobjekte total found
Hotel in Giverny, Frankreich
Hotel
Giverny, Frankreich
Nur 1 Stunde von Paris und 15 Minuten vom berühmten Dorf Giverny, im Herzen des Naturparks V…
$6,03M
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Hotel 6 000 m² in Chemin du Milieu, Frankreich
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Frankreich
Fläche 6 000 m²
Historische Perle in der Nähe von ParisNur 50 km von Paris entfernt befindet sich Château Hô…
$19,39M
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Hotel in Cannes, Frankreich
Hotel
Cannes, Frankreich
Exklusiver Verkauf - Hotel 3★ - Gebäude und Geschäft - CannesEin seltenes Investitionsangebo…
$9,23M
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TekceTekce
Hotel 400 m² in 20, Frankreich
Hotel 400 m²
20, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, neben dem Restaurant. Die Zimmer sind mehrere Monat…
$548,884
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Hotel in Berri, Frankreich
Hotel
Berri, Frankreich
Im Herzen der weltberühmten Loire-Schlossregion befindet sich eine komplett restaurierte Bur…
$7,23M
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Hotel 1 837 m² in Saint Tropez, Frankreich
Hotel 1 837 m²
Saint Tropez, Frankreich
Zimmer 38
Fläche 1 837 m²
VERKAUF EINES 5* HOTELS ÜBER DIE KÖNIGREICH DER SAINT-TROPEZ, 28,5 Mio. €.Ein komplett renov…
$33,33M
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