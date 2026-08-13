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Wohnimmobilien in Lons le Saunier, Frankreich

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Schloss 6 Schlafzimmer in Pont de Poitte, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Pont de Poitte, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 1 000 m²
Ein seltenes Renaissanceschloss mit einer reichen Geschichte.Normandie, 80 km von Paris. Sch…
$5,20M
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