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Wohnimmobilien in Lisieux, Frankreich

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Schloss 7 Schlafzimmer in Deauville, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Deauville, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Luxusburg des XIX Jahrhunderts mit Pferdedomäne ✨Nur 2 Stunden von Paris und 20 Minuten von …
$6,56M
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Schloss 15 zimmer in Chemin Launay, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Chemin Launay, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 300 m²
Wetville Castle - Normandie, FrankreichAußergewöhnlich Eleganz im Herzen der NormandieNur ei…
Preis auf Anfrage
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Schloss 6 Schlafzimmer in Lisieux, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Lisieux, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Ein elegantes Schloss. Normandie, 1p20 von Paris, 40min Deauville.Jagd Manoir Louis XV.Wohnf…
$3,14M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Deauville, Frankreich
Schloss 5 Schlafzimmer
Deauville, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Near Cote Fleury - Countryside - Beautiful, recently restored, 17th century mansion. Hilly a…
$1,19M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trouville sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trouville sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Auf den Höhen des Badeortes von Trouville bietet Ihnen ein außergewöhnlicher Wohnraum 16 Apa…
$563,527
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trouville sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trouville sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Auf den Höhen des Badeortes von Trouville bietet Ihnen ein außergewöhnlicher Wohnraum 16 Apa…
$602,858
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trouville sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trouville sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Auf den Höhen des Badeortes von Trouville bietet Ihnen ein außergewöhnlicher Wohnraum 16 Apa…
$580,956
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Schloss 7 Schlafzimmer in Honfleur, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Honfleur, Frankreich
Schlafräume 7
Fläche 580 m²
Etagenzahl 2
Wunderbare Burg des XVIII Jahrhunderts in ausgezeichnetem Zustand (vollständige Restaurierun…
$3,77M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Trouville sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trouville sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Auf den Höhen des Badeortes von Trouville bietet Ihnen ein außergewöhnlicher Wohnraum 16 Apa…
$602,858
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Immobilienangaben in Lisieux, Frankreich

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