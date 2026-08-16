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Wohnimmobilien in Indre et Loire, Frankreich

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Tours
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La Riche
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Schloss 50 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 50 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 50
Die Perle von Frankreich: Eine Burg nicht vermisst werdenEin Schloss mit Geschichte und Pote…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$284,668
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Fläche 850 m²
Das Schloss aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist ein sehr schöner Empfangsbereich mit vier…
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Аталанта
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Schloss 8 Schlafzimmer in Tours, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
Tours, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Das einzigartige Schloss des XVI. Jahrhunderts, komplett restauriert, nur 34 km von der Stad…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$217,649
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$346,250
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Der Wohnbereich ist entworfen, um eine einzigartige Umgebung zu bieten, es umfasst breite Wa…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$256,782
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 24 m²
| Ferienwohnungen
$207,610
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Wohnung 5 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
Der Wohnbereich ist entworfen, um eine einzigartige Umgebung zu bieten, es umfasst breite Wa…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
Der Wohnbereich ist entworfen, um eine einzigartige Umgebung zu bieten, es umfasst breite Wa…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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Fläche 71 m²
Stockwerk 1
Diese maßgeschneiderte Wohnung im Zentrum der Stadt Tour nach vollständiger Restaurierung, i…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 3
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$252,135
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
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Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
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Rigny Usse, Frankreich
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Аталанта
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$443,850
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
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Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 3
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Fläche 18 m²
Stockwerk 2
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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Fläche 19 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 4
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Schloss in Tours, Frankreich
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Fläche 700 m²
Ein wunderschönes Schloss mit einer romantischen Fassade und einem attraktiven Interieur bef…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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Fläche 61 m²
Stockwerk 6
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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Schlafräume 3
Fläche 66 m²
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