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Villen in Gironde, Frankreich

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Bordeaux
11
11 immobilienobjekte total found
Villa in Bordeaux, Frankreich
Villa
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 100 m²
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$485,679
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Villa in Bordeaux, Frankreich
Villa
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 100 m²
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$485,679
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Villa in Bordeaux, Frankreich
Villa
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$462,441
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TekceTekce
Villa in Bordeaux, Frankreich
Villa
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$451,983
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Villa in Bordeaux, Frankreich
Villa
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
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$420,612
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Villa in Bordeaux, Frankreich
Villa
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$468,250
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Villa in Bordeaux, Frankreich
Villa
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
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$393,888
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Villa in Carbon Blanc, Frankreich
Villa
Carbon Blanc, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 76 m²
Komfort eines neuen Wohnraums bestehend aus 33 neuen Wohnungen mit 2 oder 3 Zimmern und 8 ne…
$348,573
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Villa in Carbon Blanc, Frankreich
Villa
Carbon Blanc, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 76 m²
Komfort eines neuen Wohnraums bestehend aus 33 neuen Wohnungen mit 2 oder 3 Zimmern und 8 ne…
$348,573
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Villa in Bordeaux, Frankreich
Villa
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
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$414,802
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Villa in Carbon Blanc, Frankreich
Villa
Carbon Blanc, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 76 m²
Komfort eines neuen Wohnraums bestehend aus 33 neuen Wohnungen mit 2 oder 3 Zimmern und 8 ne…
$333,469
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Immobilienangaben in Gironde, Frankreich

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