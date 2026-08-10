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Wohnimmobilien in Gironde, Frankreich

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Bordeaux
789
Lormont
52
Villenave dOrnon
47
Saint Medard en Jalles
41
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837 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 1
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$177,540
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$365,189
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Bordeaux, die Hauptstadt der Metropole, Bordeaux konzentriert sich auf mehrere Vermögenswert…
$453,145
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TekceTekce
Schloss 18 zimmer in Gironde, Frankreich
Schloss 18 zimmer
Gironde, Frankreich
Zimmer 18
Schlafräume 10
Fläche 1 036 m²
Schloss 18 Zimmer 10 Schlafzimmer 1036 m2In Gironde, 40 km von Bordeaux, an den Toren der We…
$2,51M
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Аталанта
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$298,727
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sainte Eulalie, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sainte Eulalie, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Im Herzen der Traubenfelder von Bordeaux wird das ehemalige Zisterzienser Abtei, ein bürgerl…
$474,292
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Gradignan, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Gradignan, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 98 m²
| Ferienwohnungen
$604,194
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lormont, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lormont, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$191,715
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 1
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$176,146
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 2
Wählen Sie ein Zuhause in einer neuen Nachbarschaft. Ein dynamisches und innovatives und nac…
$463,603
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Villenave dOrnon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Villenave dOrnon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
| Ferienwohnungen
$313,600
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 4
Dies ist eine neue Richtung am Ufer des Bordeauxsees. Das Projekt gibt der Natur einen Weg, …
$366,141
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 98 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$517,050
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lormont, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lormont, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$260,462
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 5
Bordeaux, die Hauptstadt der Metropole, Bordeaux konzentriert sich auf mehrere Vermögenswert…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Medard en Jalles, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Medard en Jalles, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$211,081
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$468,250
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sainte Eulalie, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sainte Eulalie, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 34 m²
Im Herzen der Traubenfelder von Bordeaux wird das ehemalige Zisterzienser Abtei, ein bürgerl…
$336,141
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lormont, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lormont, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$290,478
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Barp, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Barp, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
Neue Wohnfläche, ideal zwischen Bordeaux und dem Arcachon-Becken. Der neue Wohnraum besteht …
$283,506
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sainte Eulalie, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sainte Eulalie, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 36 m²
Im Herzen der Traubenfelder von Bordeaux wird das ehemalige Zisterzienser Abtei, ein bürgerl…
$320,920
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sainte Eulalie, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sainte Eulalie, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 87 m²
Im Herzen der Bordeauxer Weinberge wird das ehemalige Zisterzienser, ein bürgerliches Haus a…
$604,542
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Andre de Cubzac, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Andre de Cubzac, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Nutzen Sie den Charme des Dordogne River und der Weinberge Antre de Mers, um eine Familienwo…
$183,582
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
| Ferienwohnungen
$359,728
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Andre de Cubzac, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Andre de Cubzac, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Nutzen Sie den Charme des Dordogne River und der Weinberge Antre de Mers, um eine Familienwo…
$255,620
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
$595,547
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$378,783
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$180,329
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Medard en Jalles, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Medard en Jalles, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$305,970
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$181,723
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