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Schlösser in Gironde, Frankreich

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Bordeaux
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4 immobilienobjekte total found
Schloss 18 zimmer in Gironde, Frankreich
Schloss 18 zimmer
Gironde, Frankreich
Zimmer 18
Schlafräume 10
Fläche 1 036 m²
Schloss 18 Zimmer 10 Schlafzimmer 1036 m2In Gironde, 40 km von Bordeaux, an den Toren der We…
$2,51M
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Аталанта
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Schloss 10 zimmer in 11, Frankreich
Schloss 10 zimmer
11, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 157 m²
Etagenzahl 3
Das Schloss, 10 Minuten von Bordeaux, französische und elegante Architektur Platz 1157 m2. P…
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Schloss 15 zimmer in Bordeaux, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Bordeaux, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 833 m²
Etagenzahl 2
Schloss nach Renovierung, 15 Zimmer, 7 Schlafzimmer, 6 Bäder, Studie. Auf dem Territorium de…
$2,07M
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TekceTekce
Schloss 15 zimmer in Bordeaux, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Bordeaux, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Ein Renaissance-Schloss. Es ist 20 Kilometer von Bordeaux entfernt. Die Geschichte der Burg …
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Immobilienangaben in Gironde, Frankreich

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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