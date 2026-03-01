Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Ferney Voltaire
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Ferney Voltaire, Frankreich

1 immobilienobjekt total found
Schloss 8 Schlafzimmer in 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Frankreich
Schlafräume 8
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Eine einzigartige Burg 10 km vom Zentrum von Genf auf der französischen Seite, 3 km zum Lema…
$14,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen