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Wohnimmobilien in Rhone, Frankreich

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Lyon
493
Villefranche sur Saone
105
Decines Charpieu
106
Villeurbanne
73
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598 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 11
Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Wohnraum, entworfen von einem berühmten Architekten beg…
$723,871
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 13
Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Wohnraum, entworfen von einem berühmten Architekten beg…
$967,872
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 103 m²
Stockwerk 2
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$399,645
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Unsere neue Wohnfläche in Lyon 9, im Viertel Valmy-Saint-Pierre von Veze gelegen, bietet Apa…
$602,451
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Stockwerk 2
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$346,380
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 9
| Ferienwohnungen
$275,373
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 14
Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Wohnraum, entworfen von einem berühmten Architekten beg…
$549,584
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$309,797
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
In Lyon 3, 10 Minuten von Par-Dieu, findet ein neues Programm statt. Wir bieten 34 Apartment…
$496,136
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Caluire et Cuire, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Caluire et Cuire, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 91 m²
Stockwerk 4
Wir laden Sie ein, unseren neuen Wohnraum im Herzen von Verne zu entdecken. Profitieren Sie …
$662,289
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$242,288
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Corbas, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Corbas, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
| Ferienwohnungen
$294,893
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 11
Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Wohnraum, entworfen von einem berühmten Architekten beg…
$448,498
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Wohnung 2 Schlafzimmer in LArbresle, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
LArbresle, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 3
Neue gemütliche Wohnfläche von nur 22 Wohnungen, 5 Gehminuten vom Stadtzentrum von L'Arbrel …
$242,839
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$310,976
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$256,857
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$448,962
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Corbas, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Corbas, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$329,053
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Francheville, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Francheville, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Im Herzen von Francheville, nur 10 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, genießen Sie einen …
$332,307
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Caluire et Cuire, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Caluire et Cuire, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$198,493
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 3
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$237,073
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bron, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bron, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
Der Wohnraum bietet dank der Einhaltung des RE 2020-10%-Standards zu jeder Jahreszeit ein be…
$316,040
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$247,370
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 3
Wir laden Sie ein, einen neuen Wohnraum in einer strategischen und zentralen Lage im Herzen …
$264,916
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie unseren neuen Wohnraum in Belleville en Beaujolais, in der Nähe des Bahnhofs u…
$282,731
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie unseren neuen Wohnraum in Belleville en Beaujolais, in der Nähe des Bahnhofs u…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$268,008
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$233,700
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 7
| Ferienwohnungen
$446,639
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 110 m²
Stockwerk 15
Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Wohnraum, entworfen von einem berühmten Architekten beg…
$1,46M
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Eigenschaftstypen in Rhone

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Immobilienangaben in Rhone, Frankreich

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