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Wohnimmobilien in Colmar-Rappoltsweiler, Frankreich

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Colmar
13
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
$459,536
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$467,669
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
| Ferienwohnungen
$595,479
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 55 m²
Stockwerk 3
$497,879
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$590,832
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
$497,879
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
$451,402
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$316,621
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$474,641
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3
$579,213
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
$509,498
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
$446,755
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$590,832
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Eigenschaftstypen in Colmar-Rappoltsweiler

wohnungen

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Luxuriös
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