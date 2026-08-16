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Wohnungen in Unterelsass, Frankreich

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Straßburg
567
Hönheim
83
Hagenau-Weißenburg
8
Bischheim
3
575 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$160,344
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mittelhausbergen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mittelhausbergen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des Dorfes und einen Steinwurf vom Europäischen Wirtschaftsraum entfernt. Wir präs…
$322,430
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$138,035
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Mittelhausbergen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mittelhausbergen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Im Herzen des Dorfes und einen Steinwurf vom Europäischen Wirtschaftsraum entfernt. Wir präs…
$223,668
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie in einer Vorschau unsere neue Adresse in Straßburg, ein menschliches Wohnraum …
$245,163
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3
Straßburg, mit seiner atemberaubenden Kathedrale wie Spitze geschnitzt, gilt als eine der sc…
$402,021
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 4
Ihre exklusive Adresse in Straßburg. Kommen Sie und entdecken Sie Ihre neue Adresse, ein Tei…
$284,436
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hönheim, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hönheim, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$207,878
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$266,078
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mittelhausbergen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mittelhausbergen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des Dorfes und einen Steinwurf vom Europäischen Wirtschaftsraum entfernt. Wir präs…
$238,192
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$166,618
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
Das Wohngebiet, das sich im Stadtteil Kronenburg von Straßburg befindet, bietet drei Arten v…
$324,754
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 54 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$600,824
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$160,344
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 2
Straßburg, die europäische Hauptstadt, nimmt eine strategische Position im Herzen Europas ei…
$659,268
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 5
Straßburg, mit seiner atemberaubenden Kathedrale wie Spitze geschnitzt, gilt als eine der sc…
$796,606
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mittelhausbergen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mittelhausbergen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des Dorfes und einen Steinwurf vom Europäischen Wirtschaftsraum entfernt. Wir präs…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$157,555
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Hönheim, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hönheim, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$299,508
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sufflenheim, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sufflenheim, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie unser neues Projekt in Sufflenheim und geben Sie sich eine einzigartige Lebens…
$248,649
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$338,116
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$151,978
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Hönheim, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Hönheim, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$163,136
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4
Entdecken Sie in einer Vorschau unsere neue Adresse in Straßburg, ein menschliches Wohnraum …
$297,449
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$160,344
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Hönheim, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hönheim, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$282,142
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$214,605
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Straßburg, mit seiner atemberaubenden Kathedrale wie Spitze geschnitzt, gilt als eine der sc…
$679,950
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hönheim, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hönheim, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$259,920
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$142,218
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Eigenschaftstypen in Unterelsass

studio-wohnungen
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2 Zimmer
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