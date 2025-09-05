Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Unterelsass
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Unterelsass, Frankreich

Straßburg
14
14 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 6
Ein Steinwurf von der Universität von Straßburg und dem Zitadelle Park, dieser Wohnraum komb…
$93,069
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 11
Ein Steinwurf von der Universität von Straßburg und dem Zitadelle Park, dieser Wohnraum komb…
$85,168
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2
| Studio
$199,849
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
| Studio
$150,932
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 13
Ein Steinwurf von der Universität von Straßburg und dem Zitadelle Park, dieser Wohnraum komb…
$90,978
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
| Studio
$157,904
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 8
Ein Steinwurf von der Universität von Straßburg und dem Zitadelle Park, dieser Wohnraum komb…
$96,439
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 3
Ein Steinwurf von der Universität von Straßburg und dem Zitadelle Park, dieser Wohnraum komb…
$102,364
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3
Ein Steinwurf von der Universität von Straßburg und dem Zitadelle Park, dieser Wohnraum komb…
$152,675
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3
| Studio
$220,763
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
| Studio
$197,525
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 5
Ein Steinwurf von der Universität von Straßburg und dem Zitadelle Park, dieser Wohnraum komb…
$89,002
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 1
| Studio
$214,954
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
| Studio
$159,647
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Unterelsass, Frankreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen