Wohnkomplex High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Erleben Sie zeitgenössisches Wohnen im CLAN, eine gut geplante Wohngemeinschaft, die sich über 10.000 m2 in Magawish erstreckt, direkt vor dem Hotel von Eagle.
CLAN ist für Komfort, Komfort und moderne Eleganz konzipiert – alles in einer erstklassigen Lage.
Leben Sie in einer lebendigen Gemeinschaft, umgeben von wichtigen Dienstleistungen, Freizeiträumen und einer einladenden Atmosphäre.
CLAN verbindet modernes Wohnen mit einem aktiven Lebensstil.
Exklusive Produkte
Vier Swimmingpools (einschließlich zwei beheizte Pools)
Zwei Jacuzzis und eine Poolbar im Freien
Café, Coffeeshop und lässige Restaurants
Kinderspielzone und voll ausgestattete Fitnessstudios
Einzelhandelsgeschäfte, Supermarkt und Apotheke in der Gemeinschaft
Sechs gated Eingänge mit voller 24/7 Sicherheit
Tiefgarage für zusätzlichen Komfort
Flexible Zahlungspläne
20% Cash-Rabatt für Vorabkäufer
20% Anzahlung mit Raten bis 60 Monate
15% Anzahlung mit Raten bis 48 Monate
Wartungsgebühr: 10% (nur einmal)
Lieferzeit: Dezember 2027
Homes Bay – Ihr Immobilienpartner
Homes Bay unterstützt Sie von der ersten Anfrage bis zum Abschlussvertrag mit voller Transparenz, mehrsprachiger Beratung und Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten.