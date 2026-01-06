  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Hurghada
  4. Wohnkomplex High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Wohnkomplex High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Hurghada, Ägypten
von
$39,600
von
$1,101/m²
BTC
0.4710295
ETH
24.6886688
USDT
39 151.5208439
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10 1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33145
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Hurghada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Erleben Sie zeitgenössisches Wohnen im CLAN, eine gut geplante Wohngemeinschaft, die sich über 10.000 m2 in Magawish erstreckt, direkt vor dem Hotel von Eagle.
CLAN ist für Komfort, Komfort und moderne Eleganz konzipiert – alles in einer erstklassigen Lage.
Leben Sie in einer lebendigen Gemeinschaft, umgeben von wichtigen Dienstleistungen, Freizeiträumen und einer einladenden Atmosphäre.
CLAN verbindet modernes Wohnen mit einem aktiven Lebensstil.

Exklusive Produkte
Vier Swimmingpools (einschließlich zwei beheizte Pools)
Zwei Jacuzzis und eine Poolbar im Freien
Café, Coffeeshop und lässige Restaurants
Kinderspielzone und voll ausgestattete Fitnessstudios
Einzelhandelsgeschäfte, Supermarkt und Apotheke in der Gemeinschaft
Sechs gated Eingänge mit voller 24/7 Sicherheit
Tiefgarage für zusätzlichen Komfort

Flexible Zahlungspläne
20% Cash-Rabatt für Vorabkäufer
20% Anzahlung mit Raten bis 60 Monate
15% Anzahlung mit Raten bis 48 Monate

Wartungsgebühr: 10% (nur einmal)
Lieferzeit: Dezember 2027

Homes Bay – Ihr Immobilienpartner
Homes Bay unterstützt Sie von der ersten Anfrage bis zum Abschlussvertrag mit voller Transparenz, mehrsprachiger Beratung und Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten.

Standort auf der Karte

Hurghada, Ägypten
Ausbildung
Essen & Trinken

Video-Review von wohnanlage High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Ägypten
von
$33,165
Wohnanlage La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Hurghada, Ägypten
von
$17,575
MwSt.
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Hurghada, Ägypten
von
$84,410
MwSt.
Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Hurghada, Ägypten
von
$37,774
MwSt.
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
von
$50,417
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Hurghada, Ägypten
von
$84,410
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 55–85 m²
3 Immobilienobjekte 3
Holidays Park Resort ist eine markante Wohnentwicklung, die luxuriöse Küsten, die an der Roten Meerküste von Hurghada leben, neu definiert. Mit 54.000 qm Spanning mit nur 20 % Baufläche verbindet das Projekt Raum, Eleganz und Komfort in einer ruhigen Resort-Umgebung.Diese exklusive Gemeinsch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 67.0
38,956 – 96,130
Wohnung 2 zimmer
85.0
133,642
Immobilienagentur
Homes Bay
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Alle anzeigen Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Bauherr
castello
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Alle anzeigen Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
von
$50,417
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 78 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir sind stolz, Ihnen unser neues Resortprojekt Storia Del Mare präsentieren zu können, eines der luxuriösesten Projekte im Zentrum von Hurghada. Das Storia Del Mare-Projekt wurde von Castello entwickelt. Das Projekt verfügt über eine Fußgängerpromenade am Meer, Zimmer mit Meerblick un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
90,968
Bauherr
castello
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen