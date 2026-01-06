Wohnkomplex High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Erleben Sie zeitgenössisches Wohnen im CLAN, eine gut geplante Wohngemeinschaft, die sich über 10.000 m2 in Magawish erstreckt, direkt vor dem Hotel von Eagle.

CLAN ist für Komfort, Komfort und moderne Eleganz konzipiert – alles in einer erstklassigen Lage.

Leben Sie in einer lebendigen Gemeinschaft, umgeben von wichtigen Dienstleistungen, Freizeiträumen und einer einladenden Atmosphäre.

CLAN verbindet modernes Wohnen mit einem aktiven Lebensstil.

Exklusive Produkte

Vier Swimmingpools (einschließlich zwei beheizte Pools)

Zwei Jacuzzis und eine Poolbar im Freien

Café, Coffeeshop und lässige Restaurants

Kinderspielzone und voll ausgestattete Fitnessstudios

Einzelhandelsgeschäfte, Supermarkt und Apotheke in der Gemeinschaft

Sechs gated Eingänge mit voller 24/7 Sicherheit

Tiefgarage für zusätzlichen Komfort



Flexible Zahlungspläne

20% Cash-Rabatt für Vorabkäufer

20% Anzahlung mit Raten bis 60 Monate

15% Anzahlung mit Raten bis 48 Monate

Wartungsgebühr: 10% (nur einmal)

Lieferzeit: Dezember 2027

Homes Bay – Ihr Immobilienpartner

Homes Bay unterstützt Sie von der ersten Anfrage bis zum Abschlussvertrag mit voller Transparenz, mehrsprachiger Beratung und Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten.