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Wohnungen in Higuey, Dominikanische Republik

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Punta Cana
39
Bavaro
6
Veron
5
75 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
El proyecto llega como una oportunidad única para marcar un antes y un después en uno de los…
$202 000
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Wohnung in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung
Higuey, Dominikanische Republik
$1,30M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
The project consists of a residential development composed of 1 and 2 bedroom apartment buil…
Preis auf Anfrage
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238 350
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164 600
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233 025
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127 000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
An innovative residential project designed for those seeking tranquility and relaxation by t…
$590 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Welcome to the White Sands project, an exclusive 1 bedroom +studio apartment community that …
$137 500
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Intimate and natural An innovative concept ideal for investment, which integrates your life …
$340 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Gartenstadt Punta Cana ist ein Wohnprojekt, bestehend aus 22 Gebäuden und 616 Wohnungen, Gew…
$105 462
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Monterezzo Project OverviewMonterezzo is a residential development located on the prestigio…
$279 088
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
The project consists of 52 exclusive homes, located in a privileged location between lakes, …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
12 min from Punta Cana International Airport  13 min to the nearest beaches  1 min to Downto…
$149 150
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Wohnung in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung
Higuey, Dominikanische Republik
$325 000
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Wohnung in Friusa, Dominikanische Republik
Wohnung
Friusa, Dominikanische Republik
Dies ist ein Komplex von 48 karibischen Stil Wohnungen, geschaffen, um die Heimat von Profis…
$70 000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 4 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 644 m²
Ausstattung:Master-Schlafzimmer mit Gehschrank und Badezimmer.Innen- und Außenspeisesaal.6 P…
$980 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
This is a gated complex of 470 apartments with 1,2 & 3 bedrooms, designed under the concept …
$153 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Discover Riviera Lakes, an exclusive development in the heart of Cap Cana, where luxury and …
$275 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Makai Residences – Summary for Apartment Buyers Location & Developer Located in Cap Cana, Do…
$273 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Where nature and style merge! An architectural approach that integrates nature with modern l…
$184 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Luxury and nature in perfect harmony    Everything is complemented by the modern and exclusi…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Welcome to this stunning project, your future home in the heart of Punta Cana Village! This…
$471 600
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Wohnung in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung
Higuey, Dominikanische Republik
Fläche 134 m²
Gold Reef Terraform will have 48 units divided into 4 buildings of 3 levels with lift, for a…
$106 800
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
2 Schlafzimmer 2 Badezimmer183.89(Aussperrung)4. Ebene, Ozeanfront.Preis der Wartungsgebühr:…
$700 000
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Wohnung in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung
Bavaro, Dominikanische Republik
$425 000
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Wohnung in Higuey, Dominikanische Republik
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Higuey, Dominikanische Republik
$570 199
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
At Cana Bay, white sand beaches intertwine harmoniously with a prestigious golf course, and …
$215 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
The first project of luxury villas and apartments, where the green of nature is combined to …
$115 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Gelegen im angesehenen Ocean Lakes Sektor von Cap Cana, Dominikanische Republik, verbindet d…
$328 000
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Eigenschaftstypen in Higuey

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Higuey, Dominikanische Republik

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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