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Wohnungen in Samana, Dominikanische Republik

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Las Terrenas
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28 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
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Wohnung 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
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$265,000
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Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 204 m²
🌊 Luxury Garden Apartment in Exclusive Residence – Playa Ballenas, Las TerrenasPreis: USD 19…
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Wohnung in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung
Las Terrenas, Dominikanische Republik
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$1,30M
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International real estate agency Habita
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Wohnung in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Eine Kombination aus Luxus und Ökologie, Diese Strandentwicklung stellt die Schätze der loka…
$950,000
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 204 m²
🌊 Luxus-Garten-Wohnung in exklusiver Residenz - Playa Ballenas, Las TerrenasEntdecken Sie di…
$195,000
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Wohnung 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
🌊 3-Schlafzimmer-Apartment – Nur 80m vom Strand entfernt – Playa Popy, Las TerrenasPreis: 26…
$260,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Units …
$164,340
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Wohnung 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
🌴 Stilvolles T3 Apartment mit steuerlichen Vorteilen - Playa Popy, Las TerrenasPreis: USD 21…
$216,000
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Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
🌴 Geräumiges T3 Apartment mit Pool – 200m vom Strand – Playa Popy, Las TerrenasPreis: USD 18…
$185,000
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Penthouse 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Penthouse 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
🌊 Luxus-Strand Penthouse mit Dachterrasse Jacuzzi – 50m vom Strand – Las TerrenasPreis: USD …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Samana, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Samana, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Flat and villa project located only 400 metres and 2 minutesfrom the most exclusive beach of…
$155,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
El Portillo, Las Terrenas, erste Linie Strand Wohnung Projekt, in seiner zweiten Phase.Mit P…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in El Portillo, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
El Portillo, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Xiwara ist ein exklusives Wohn- und Gastgewerbe der Bigentik Group in El Portillo, Las Terre…
$193,000
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Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
🌊 Modern Garden Apartment – 300m vom Playa Bonita Beach – Las TerrenasPreis: 300.000 USDEntd…
$300,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
🌊 Appart-Hotel am Strand mit Meerblick – Playa Ballenas, Las TerrenasPreis: USD 160.000Entde…
$160,000
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Wohnung 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
🌊 3-Schlafzimmer Apartment - Nur 80m vom Strand - Playa Popy, Las TerrenasPreis: 260.000 USD…
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Wohnung in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Eine Kombination aus Luxus und Ökologie, Diese Strandentwicklung stellt die Schätze der loka…
$975,000
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Wohnung 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
🌴 Modern Garden-Level Apartment mit eigenem Garten – Near Beach & Shops – Las TerrenasPreis:…
$310,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
🌊 Eleganter Luxus Duplex - 200m vom Strand - Playa Bonita / Ballenas, Las TerrenasPreis: 340…
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Wohnung 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
🌴 Geräumiges Möbliertes T3 Apartment – Las Terrenas CentrePreis: USD 234.000Monatliches HOA …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in El Portillo, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
El Portillo, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
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Fläche 156 m²
In der zweiten Etage2 Schlafzimmer mit jeweils BadQuartier der MaidMöbliertGroßer Balkon156 …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in El Portillo, Dominikanische Republik
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El Portillo, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
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Fläche 105 m²
Armonía portillo is located in the pearl of the province of samaná, las terrenas. Where the …
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Wohnung 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
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Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 1
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Fläche 70 m²
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Wohnung in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung
Las Terrenas, Dominikanische Republik
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A site that combines incomparable beaches with greenmountains populated with tropical vegeta…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
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Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Manuela Aparthotel is the sixth condominium development in Las Terrenas by Bigentik Construc…
$269,000
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Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
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Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
Come and discover this apartment in a tropical garden. It is located on the 1st floor of a …
$140,000
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Wohnung 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Come and discover this very nice apartment in a small luxury residence. Located on the edge…
$220,000
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Eigenschaftstypen in Samana

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Samana, Dominikanische Republik

mit Garten
mit Terrasse
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