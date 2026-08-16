Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse

Penthäuser in Dominikanische Republik

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Penthouse 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
🌊 Luxus-Strand Penthouse mit Dachterrasse Jacuzzi – 50m vom Strand – Las TerrenasPreis: USD …
$600,000
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Penthouse 3 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 45/5
$380,000
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Penthouse 2 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 45/5
$280,000
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Dominikanische Republik

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen