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Wohnungen in Puerto Plata, Dominikanische Republik

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1 Zimmer
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
An oasis of freedom and adventure in the heart of the tropical nature of Cabarete. It is not…
$212,600
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Modern and well-designed studio apartments offering a functional layout, comfort, and attrac…
$119,000
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TekceTekce
Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
3. Stock, 3 Schlafzimmer, 3,5 Bäder, 200 m2 Bau, Meerblick von Balkon, Möglichkeit, es in ei…
$515,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Every detail of The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte is inspired by the b…
$475,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
On a privileged beachfront, oceanfront location along the Cabarete Bay, a new icon of luxury…
$540,000
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
Exklusive Premium Penthouse, erste Linie zum Meer, spektakuläre Meerblick. Brandneues und mo…
$1,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Puerto Plata, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Puerto Plata, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Amenities: 1-2 bedrooms 1-2 bathrooms Living room Dining room Kitchen Swimming pool  Gym Two…
$130,050
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
$549,000
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Cabarete, Puerto Plata, Dominikanische Republik. Di…
$1,40M
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
Dieses 4-Zimmer-Penthouse bietet einen Balkon im Erdgeschoss und das Sonnendach im zweiten S…
$1,10M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Resale Apartment for Sale – 1 Bedroom | Fully Furnished Well-maintained resale apartment, fu…
$170,000
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
$675,000
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Wohnung in Cabarete, Dominikanische Republik
Wohnung
Cabarete, Dominikanische Republik
$1,08M
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
$1,10M
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
Entdecken Sie dieses atemberaubende Erdgeschoss-Apartment mit 2 Schlafzimmern und 2,5 Bädern…
$666,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Puerto Plata, Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Puerto Plata, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Ausstattung: SchwimmbadRestaurantsGeschäfteTurnhalleUnter anderem und exklusiveErholungsbere…
$295,500
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
3. Stock, 3 Schlafzimmer, 3,5 Bäder, 200 m2 Bau, Meerblick von Balkon, Möglichkeit, es in ei…
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
$351,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Puerto Plata, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Puerto Plata, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Apartments on the beachfront, pool and mountain views. 1 and 2-bedroom units, studios and th…
$193,662
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Penthouse 2 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Penthouse 2 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 45/5
$280,000
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Penthouse 3 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Penthouse 3 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 45/5
$380,000
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Wohnung 3 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 2/5
$200,000
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Wohnung 2 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Wohnung 2 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/5
$140,000
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Immobilienangaben in Puerto Plata, Dominikanische Republik

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