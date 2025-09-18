"Touristenkomplex "Voloso" im Bezirk Braslav, Region Vitebsk, Republik Belarus.
Die Haupttätigkeit ist die Gründung und Verwaltung eines Tourismusunternehmens: Design, Inbetriebnahme, Gästeservice, Gebietsverwaltung.
Der Touristenkomplex umfasst:
- 5 zweistöckige Ferienhäuser mit einer Fläche von jeweils 180 m².
- Badekomplex - 160 qm.
- Restaurant 300 qm.
- Sicherheitsbüro 15 qm.
- Landfläche von 1 Hektar
Der Touristenkomplex soll in die touristische Infrastruktur des Nationalparks "Braslav Lakes" integriert werden".
3 Entwicklungsphase
Das Konzept der Entwicklung des Komplexes kann geteilt werden
drei Hauptstufen
Bau eines absolut neuen und modernen Hotelkomplexes
Der Komplex mit 60 Zimmern mit Restaurant, Spa-Bereich, Fitnessraum, Außen- und Innenpool sowie medizinische und kosmetische Verfahren, die Gäste das ganze Jahr über erhalten können.
Gründung und Entwicklung von Tochtergesellschaften
Auf dem benachbarten Gebiet von 50 Hektar ist es geplant, einen Haselnussgarten zu schaffen, einen Gewächshaushof zu organisieren und eine Werkstatt für die Herstellung von Fleisch Delikatessen, um den Komplex zu bieten.