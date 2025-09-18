  1. Realting.com
База Волосо

Belarus, Opsauski sielski Saviet
Company type
Bauherr
Auf der Plattform
3 jahre 1 Monat
Sprachen
Русский
Webseite
voloso.by
Über den Entwickler

"Touristenkomplex "Voloso" im Bezirk Braslav, Region Vitebsk, Republik Belarus.
Die Haupttätigkeit ist die Gründung und Verwaltung eines Tourismusunternehmens: Design, Inbetriebnahme, Gästeservice, Gebietsverwaltung.
Der Touristenkomplex umfasst:
- 5 zweistöckige Ferienhäuser mit einer Fläche von jeweils 180 m².
- Badekomplex - 160 qm.
- Restaurant 300 qm.
- Sicherheitsbüro 15 qm.
- Landfläche von 1 Hektar
Der Touristenkomplex soll in die touristische Infrastruktur des Nationalparks "Braslav Lakes" integriert werden".

Dienstleistungen

3 Entwicklungsphase

Das Konzept der Entwicklung des Komplexes kann geteilt werden
drei Hauptstufen

  1. Abschluss des komplexen Baus und des Wohlergehens des angrenzenden Territoriums

  2. Bau eines absolut neuen und modernen Hotelkomplexes

    Der Komplex mit 60 Zimmern mit Restaurant, Spa-Bereich, Fitnessraum, Außen- und Innenpool sowie medizinische und kosmetische Verfahren, die Gäste das ganze Jahr über erhalten können.

  3. Gründung und Entwicklung von Tochtergesellschaften

    Auf dem benachbarten Gebiet von 50 Hektar ist es geplant, einen Haselnussgarten zu schaffen, einen Gewächshaushof zu organisieren und eine Werkstatt für die Herstellung von Fleisch Delikatessen, um den Komplex zu bieten.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 23:32
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
