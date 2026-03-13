Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Ta Khmau
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Ta Khmau, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
6-Zimmer-Villa in Ta Khmau, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 315 m²
Stockwerk 3
Platziert in der renommierten Diese geräumige Villa ML Tiara bietet eine außergewöhnliche Wo…
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Ta Khmau, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Erleben Sie Komfort und Eleganz in dieser modernen Villa in der renommierten ML Tiara Commun…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen