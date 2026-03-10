Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Siem Reap Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Siem Reap Municipality, Kambodscha

Siem Reap
157
158 immobilienobjekte total found
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Wenn Sie auf der Suche nach einer luxuriösen Holzvilla in Siem Reap sind, finden Sie diese E…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Eine wunderschön gestaltete Villa ist in einer sicheren Bohrung auf der Westseite von Siem R…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Erleben Sie Luxusleben in dieser modernen privaten Villa, zur Miete in Sala Kamraeuk Commune…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 018 m²
Diese geräumige 8-Zimmer-Villa zur Miete im Svay Dangkum Bereich von Siem Reap ist ideal für…
$2,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 2
Dieses geräumige 6-Zimmer-Haus zur Miete in Sla Kram, Siem Reap, ist ideal für Wohn- und NGO…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 502 m²
Stockwerk 1
Gehen Sie in das perfekte Haus mit einem geräumigen 3-Zimmer-Haus zur Miete in Siem Reap. Di…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Entdecken Sie diese schöne 2-Zimmer-Villa mit einem privaten Pool, zur Miete in der ruhigen …
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Diese schöne Villa verfügt über 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer, perfekt für eine kleine Fam…
$1,250
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 886 m²
Stockwerk 2
Diese 3-Zimmer-Villa zur Miete in Siem Reap ist ein großartiger Ort, um sich zu entspannen u…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 1
Diese 4-Zimmer-Villa zur Miete in Svay Dangkum bietet die perfekte Mischung aus Komfort und …
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 467 m²
Stockwerk 2
Diese 4-Zimmer-Villa zu vermieten in Svay Dangkum, Siem Reap, ist eine ausgezeichnete Wahl f…
$480
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 317 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diese einzigartige Khmer-europäische Hybrid-Villa mit einer Mischung aus tradi…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 2
Dieses moderne helle 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer Einfamilienhaus, in Sra Nage, Siem Reap, h…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 1
Willkommen in einem Heiligtum moderner Luxus und Ruhe im Herzen von Siem Reap City. Diese at…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Private Villa mit 3 Schlafzimmern in Svay Dankum Commune, in der Nähe von Krolanh Market. Di…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Diese schöne private Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend von Svay Dankum Commune, Si…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante 1-Zimmer-Holzhaus zur Miete an der Ring Road 01 in Siem Reap bietet eine ei…
$300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses gemütliche 2-Zimmer-Haus zur Miete in der Region Sala Kamraeuk von Siem Reap befindet…
$380
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
Sehen Sie sich dieses schöne 4-Zimmer-Link-Haus zu vermieten in der Sala Kamreuk Bereich Sie…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Warenbezeichnung Dieses charmante 2-Zimmer-Haus ist in Siem Reap zu vermieten. Voll möbliert…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 208 m²
Stockwerk 2
Dieses 4-Zimmer-Haus zu vermieten in Siem Reap, in der ruhigen Gegend von Svay Dangkum, ist …
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Komfort mit diesem Link Haus z…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Zur Miete in der Region Sla Kram ist eine atemberaubende 2-Zimmer-Villa mit einem eleganten,…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Stockwerk 3
Diese schöne 6-Zimmer-Villa zu vermieten in Svay Dangkum, in der Nähe von Derm Kralanh Markt…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Genießen Sie einfachen Aufenthalt in diesem komplett möblierten 2-Zimmer-Link-Haus zu vermie…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 415 m²
Moderne Villa mit Pool zu vermieten – Svay Dangkum, Siem Reap. Erleben Sie luxuriöses tropis…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Treten Sie in dieses einladende 3-Zimmer-Haus, nur eine schnelle 7-minütige Jaunt aus dem be…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in einer ruhigen Oase in Svay Dankum Gemeinde, Siem Reap City. Diese exquisite 2…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Wooden Villa mit privatem Pool zu vermieten in Svay Dankum Commune, Siem Reap City Escape in…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 502 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie ein hübsches Holzhaus zu vermieten in Siem Reap, Kambodscha, mit traditionelle…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Siem Reap Municipality

villen
Realting.com
Gehen