  2. Kambodscha
  3. Siem Reap Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Siem Reap Municipality, Kambodscha

Siem Reap
107
108 immobilienobjekte total found
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Wenn Sie auf der Suche nach einer luxuriösen Holzvilla in Siem Reap sind, finden Sie diese E…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Eine wunderschön gestaltete Villa ist in einer sicheren Bohrung auf der Westseite von Siem R…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Erleben Sie Luxusleben in dieser modernen privaten Villa, zur Miete in Sala Kamraeuk Commune…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 018 m²
Diese geräumige 8-Zimmer-Villa zur Miete im Svay Dangkum Bereich von Siem Reap ist ideal für…
$2,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Entdecken Sie diese schöne 2-Zimmer-Villa mit einem privaten Pool, zur Miete in der ruhigen …
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Diese schöne Villa verfügt über 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer, perfekt für eine kleine Fam…
$1,250
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 886 m²
Stockwerk 2
Diese 3-Zimmer-Villa zur Miete in Siem Reap ist ein großartiger Ort, um sich zu entspannen u…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 1
Diese 4-Zimmer-Villa zur Miete in Svay Dangkum bietet die perfekte Mischung aus Komfort und …
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 467 m²
Stockwerk 2
Diese 4-Zimmer-Villa zu vermieten in Svay Dangkum, Siem Reap, ist eine ausgezeichnete Wahl f…
$480
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 317 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diese einzigartige Khmer-europäische Hybrid-Villa mit einer Mischung aus tradi…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 2
Dieses moderne helle 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer Einfamilienhaus, in Sra Nage, Siem Reap, h…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 1
Willkommen in einem Heiligtum moderner Luxus und Ruhe im Herzen von Siem Reap City. Diese at…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Private Villa mit 3 Schlafzimmern in Svay Dankum Commune, in der Nähe von Krolanh Market. Di…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Diese schöne private Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend von Svay Dankum Commune, Si…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Zur Miete in der Region Sla Kram ist eine atemberaubende 2-Zimmer-Villa mit einem eleganten,…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Stockwerk 3
Diese schöne 6-Zimmer-Villa zu vermieten in Svay Dangkum, in der Nähe von Derm Kralanh Markt…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 415 m²
Moderne Villa mit Pool zu vermieten – Svay Dangkum, Siem Reap. Erleben Sie luxuriöses tropis…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Treten Sie in dieses einladende 3-Zimmer-Haus, nur eine schnelle 7-minütige Jaunt aus dem be…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in einer ruhigen Oase in Svay Dankum Gemeinde, Siem Reap City. Diese exquisite 2…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Wooden Villa mit privatem Pool zu vermieten in Svay Dankum Commune, Siem Reap City Escape in…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
Diese 2-Zimmer-Villa zur Miete befindet sich in Sangkat Slakram, Siem Reap, nur eine kurze F…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 496 m²
Stockwerk 2
Willkommen in Ihrer Traum-Ferienvilla, erhältlich für Verkauf und Miete! Dieses luxuriöse Ex…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 105 m²
Stockwerk 2
Diese Villa ist eine perfekte Mischung aus Komfort, Komfort und Schönheit, so dass es eine f…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa in Siem Reap, Kambodscha
Villa
Siem Reap, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
In der Region Sala Kamraeuk von Siem Reap gibt es mehrere 3-Zimmer-Villa mit Pools zur Miete…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Tauchen Sie ein in die Entspannung in dieser atemberaubenden Villa in Sala Kamraeuk! Nur ein…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Villen zur Miete in Siem Reap bieten eine großartige Unterkunftsmöglichkeit für Besucher, di…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1
Diese teilweise möblierte private drei Schlafzimmer Villa zur Miete, bietet eine perfekte Mi…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Diese schöne private Villa bietet Komfort und Privatsphäre, befindet sich in einer ruhigen G…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 334 m²
Luxus und Komfort mit dieser exquisiten Villa zur Miete im begehrten Sro Ngae Bereich von Kr…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Willkommen in Ihrem Traumretreat im Herzen der Stadt, wo Luxus trifft zeitgenössisches Leben…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
