  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Prasat Bakong
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Prasat Bakong, Kambodscha

6 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 2
Diese charmante 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey Tourismusstadt, Siem Reap City, bietet e…
$270,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2
Präsentiert eine moderne Einzelvilla in Borey Tourism City, Kandaek Commune, Prasat Bakong D…
$95,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Stockwerk 2
Diese elegante 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey Tourism City, in der Nähe der Macro Mall,…
$155,454
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa 2 zimmer in Prasat Bakong, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Ein wunderbares modernes Villa-Design mit dem Konzept der Gemeinschaft, die im Bakong Villag…
$101,000
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Stockwerk 1
Dieses Ferienhaus bietet eine ideale Mischung aus Komfort, Kultur und Komfort. Dieses ruhige…
$88,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Prasat Bakong, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 64 m²
Diese charmante 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey Bakong Village, es kommt mit Gesamtfläch…
$179,800
Eine Anfrage stellen
