  2. Kambodscha
  3. Prasat Bakong
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Prasat Bakong, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche in Svay Thom, Kambodscha
Gewerbefläche
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 86
Schlafräume 86
Anzahl der Badezimmer 90
Dies ist ein 86-Zimmer-Hotel in bester Lage direkt nördlich von Svay Thom Market in Krong Si…
$4,80M
Eine Anfrage stellen
