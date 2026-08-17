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Langfristige Miete von Villen in Mukh Kampul District, Kambodscha

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4-Zimmer-Villa in Mukh Kampul District, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Mukh Kampul District, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie eine komfortable Familie in dieser eleganten Queen Villa in Borey Amory 7 Maka…
$800
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