  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Mukh Kampul District
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Mukh Kampul District, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Preaek Anhchan, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Preaek Anhchan, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
Dieses atemberaubende Eckverknüpfungshaus bietet die perfekte Mischung aus Privatsphäre und …
$96,000
