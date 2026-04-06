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Häuser in Kien Svay District, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Villa in Koki commune, Kambodscha
Villa
Koki commune, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 2 025 m²
Besitzen Sie Ihr eigenes privates Paradies mit diesem 2025 qm Grundstück mit einem voll möbl…
$1,35M
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Haus 3 zimmer in Kien Svay District, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Kien Svay District, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 1 095 m²
Stockwerk 2
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$500,000
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