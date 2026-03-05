Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Toul Kork
  4. Langfristige Vermietung
  5. Penthouse

Langfristige Miete von Penthouses in Khan Toul Kork, Kambodscha

Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Entdecken Sie das hohe Leben! Diese atemberaubende Penthouse-Wohnung, ideal zur Miete in leb…
$3,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen