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Mehrstöckige Wohnungen in Khan Toul Kork, Kambodscha

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodscha
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 37/47
MEHR ZUHAUSE FÜR IHR GELD - A THREE-BEDROOM DUPLEX IN TOUL KORKTime Square 7 bietet ein ande…
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