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Villen in Khan Russey Keo, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 426 m²
Stockwerk 3
Diese außergewöhnliche Queen Villa bietet riesigen Wohnraum in der premier, sicheren Umgebun…
$630,000
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Villa 5 zimmer in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 322 m²
📣 richtungsweisende Maßnahmen, die sich schärfer auswirken und sich verstärken (Villa Queen …
$570,000
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