Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Russey Keo
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Khan Russey Keo, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche in Sangkat Svay Pak, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Svay Pak, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 5
Strategisch im schnell wachsenden Stadtteil Ta Khan Russey Keo entlang der renommierten Angk…
$640,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen