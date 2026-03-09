Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Prek Pnov
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Khan Prek Pnov, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Sangkat Samraong, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Samraong, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Willkommen zu Hause in Praek Pnov! Dieses einladende 3-Bett-, 3-Bad-Link-Haus in Samraong, P…
$145,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Prek Pnov, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Prek Pnov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
Stockwerk 2
Link Villa B of Samraong Village ist die perfekte Wahl für eine Atomfamilie, die ein luxuriö…
$79,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen