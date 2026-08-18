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Langfristige Miete von Villen in Khan Pou Senchey, Kambodscha

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4-Zimmer-Villa in Khan Pou Senchey, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Khan Pou Senchey, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 588 m²
Stockwerk 3
Erleben Sie ein komfortables Wohnen in diesem großen 3-stöckigen Villenhaus in Pur Senchey. …
$880
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