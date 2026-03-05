Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Kamboul
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Khan Kamboul, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Khan Kamboul, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Kamboul, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Willkommen zu Hause in diesem herrlichen 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer Haus zu vermieten in l…
$250
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen