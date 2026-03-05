Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Immobilien in Khan Kamboul, Kambodscha

4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Khan Kamboul, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Kamboul, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Willkommen zu Hause in diesem herrlichen 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer Haus zu vermieten in l…
$250
pro Monat
Grundstück in Khan Kamboul, Kambodscha
Grundstück
Khan Kamboul, Kambodscha
Fläche 26 221 m²
Property Overview This expansive property offers 2.6 hectares (approx. 26,000 sqm) of prime …
$15,732
pro Monat
Grundstück in Sangkat Phleung Chheh Roteh, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Kambodscha
Fläche 13 500 m²
Property Overview This perfectly square 1.35-hectare land plot is available for immediate le…
$8,100
pro Monat
Grundstück in Sangkat Phleung Chheh Roteh, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Kambodscha
Fläche 30 000 m²
Situated in the industrial zone of Khan Kamboul directly along Ring Road 3, this expansive p…
$18,000
pro Monat
