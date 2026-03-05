Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Khan Kamboul, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Prateah Lang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Prateah Lang, Kambodscha
Sichern Sie im Herzen der Phnom Penh Special Economic Zone (SEZ) ein leistungsfähiges Indust…
$150,000
Gewerbefläche in Khan Kamboul, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Kamboul, Kambodscha
Diese expansive 1.122sqm Immobilie ist ein seltener Fund im industriellen Herzen von Khan Ka…
$1,02M
