Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
5-Zimmer-Villa in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Stockwerk 3
Genießen Sie ein Leben voller Komfort und Eleganz in dieser außergewöhnlichen 5-Zimmer-Villa…
$8,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen