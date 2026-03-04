Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

7 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Park Land 6A) 💲Assistentin: 5x.000$ () akzeptiert) ▶️9m x 12m ▶️: 14m x…
$520,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 334 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige 2-stöckige Haus befindet sich im schnell wachsenden Sangkat Chroy Changvar,…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 198 m²
📣📣 - Ja. 📍- Ja. 💲- Ja. ▶️::: 6m x 12m ▶️: 9.5m x 21m ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$158,000
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Verwöhnen Sie in der ruhigen Villa Lebensstil im Herzen von Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, …
$195,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitions- und Lifestyle-Möglichkeit entlang der male…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 9 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 451 m²
Stockwerk 3
Diese 3-stöckige Villa liegt auf einer Grundstücksgröße von 15.3m x 29.5m (451.35m2) mit ein…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 571 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige, dreistöckige Villa ist jetzt im friedlichen und sich schnell entwickelnden …
$1,04M
Eine Anfrage stellen
