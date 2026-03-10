Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 16
Genießen Sie den Fluss am Vue Aston, einem der schönsten Kondominiumprojekte von Phnom Penh.…
$350
pro Monat
