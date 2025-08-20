Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Valchi Dol
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Valchi Dol, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Cherventsi, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Cherventsi, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein bezugsfertiges Haus im Dorf Cherventsi, 60 km von …
$48,883
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Valchi Dol, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen