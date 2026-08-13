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Wohnimmobilien in Valchi Dol, Bulgarien

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Wohnung in Shtipsko, Bulgarien
Wohnung
Shtipsko, Bulgarien
Das Gebäude ist geeignet für Geschäftsreisen, 50 km von Varna.Leistungen-Varnenskaya Region,…
$61,202
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Immobilienangaben in Valchi Dol, Bulgarien

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