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Hotels in Sredets, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 100 m² in Sredets, Bulgarien
Hotel 100 m²
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Entfernung zum nächsten Strand: 55,45 km (Kraimori, Burgas). Das Dorf Z…
$96,711
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Nils Ott Real Estates
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